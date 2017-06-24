ЦРУ інформувало Обаму про пряме відношення Путіна до втручання у вибори – WP

The Washington Post повідомляє: ЦРУ у серпні 2016 року інформувало президента США Барака Обаму, що президент Росії Володимир Путін мав пряме відношення до кібератак, спрямованих на втручання в американську президентську кампанію.

Як передає «Крим.Реалії», у публікації видання від 23 червня мовиться, що ЦРУ мало свідчення щодо «специфічних інструкцій» Путіна стосовно послаблення позицій кандидата від демократів Гілларі Клінтон і допомоги кандидату від республіканців Дональду Трампу.

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За інформацією The Washington Post, після повідомлень адміністрація Обами обговорювала заходи щодо Росії і Путіна. Але, зазначає видання, запроваджені заходи були «переважно символічними».

У Конгресі США триває розслідування можливого втручання Росії у минулорічні вибори американського президента. Аналогічне розслідування проводить і ФБР. Розпочате також незалежна від адміністрації розслідування щодо цього. Його курує Роберт Мюллер, якому надали право розслідувати дії президента, якщо для цього будуть підстави.

Адвокати президента США Дональда Трампа заявили, що він не є фігурантом цього розслідування.