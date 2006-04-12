Пожежа у центрі Києва

Сьогодні, 12 квітня, о 8.10 на центральний пульт “01” Головного управління МНС України у м. Києві надійшов сигнал про пожежу в 16-поверховій будівлі «Київпроекту» на вул. Б.Хмельницького, 16.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного ГУМНС, на місце були направлені підрозділи пожежно-рятувальної служби.

Вогнище пожежі було в одному з офісних приміщень на 8-му поверсі: горів комп`ютер, від великої температури в закритому приміщенні почали тліти меблі і плавитися оргтехніка. Пожежники організували виведення людей із задимленої будівлі і гасіння пожежі.

Пожежу ліквідували протягом 15 хвилин.

Остаточна причина пожежі встановлюється фахівцями, заздалегідь можна сказати про порушення експлуатації електроприладів.