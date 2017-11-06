Прикордонника Колмогорова звільнили з-під варти та відправили його справу на нове розслідування до Маріуполя

Колегія суддів Вищого спеціального суду з розгляду кримінальних та цивільних справ задовольнила клопотання захисту прикордонника Сергія Колмогорова і відправила його справу на нове судове розслідування до Приморського районного суду Маріуполя.

Як передає кореспондент УНІАН, також суд звільнив з-під варти самого Колмогорова.

"Колегія суддів ухвалила: касаційну скаргу захисника задовольнити. Вирок Приморського районного суду Маріуполя та ухвалу Апеляційного суду Донецької області щодо Колмогорова скасувати та призначити нове судове слідство. Колмогорова з-під варти звільнити. Рішення оскарженню не підлягає", - йдеться в ухвалі Вищого спецсуду.

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Крім того, головуючий у справі суддя Станіслав Кравченко, звертаючись до Колмогорова, зазначив: "На цьому процедуру не завершено. В трагедії треба розбиратися. Але оскільки касаційна інстанція позбавлена можливості досліджувати докази, то їх повинен дослідити суд першої інстанції повторно. З приводу вашого звільнення. Оскільки скасовано судове рішення, на підставі якого вас утримують під вартою, ви сьогодні звільняєтесь з-під варти, і обрання вам нового запобіжного заходу — це буде компетенція суду першої інстанції".

Також суддя додав, що мотиви сьогоднішнього рішення суд за браком часу не виклав, проте повний текст рішення буде оголошено о 9.15 у четвер. Слід зазначити, що рішення суду люди, які прийшли підтримати Колмогорова, зустріли аплодисментами та радісними вигуками.

Як повідомляв УНІАН, Колмогорова обвинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту в Маріуполі 9 вересня 2014 року. Того дня прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджують, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники наказали водію зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь по авто, в якому перебувало подружжя з Маріуполя. Водій не постраждав, жінка загинула.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки лише Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі.

В лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.