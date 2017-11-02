Справа засудженого до 13 років українського прикордонника: під будівлею суду зібралися побратими, нардепи та активісти (фото)

Біля Вищого спеціального суду з розгляду цивільних та кримінальних справ проходить акція на підтримку прикордонника Сергія Колмогорова, якого було засуджено до 13 років ув’язнення за обвинуваченням у скоєнні навмисного вбивства.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 200 осіб, переважно це прикордонники, а також представники низки громадських організацій.

Значна частина активістів також зайшли до будівлі суду, щоб спостерігати за розглядом касаційної скарги на вирок апеляційного суду, який залишив чинним рішення суду першої інстанції щодо Колмогорова.

Також підтримати Колмогорова прийшов перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк.

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Підтримати солдата ДПСУ прибули й народні депутати Борислав Береза, Андрій Тетерук, Оксана Сироїд, Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляли ЗМІ, Колмогорова обвинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту у Маріуполі 9 вересня 2014 року.

Того дня прикордонники побачили на березі моря автомобіль, який, як вони стверджують, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники наказали водію машини зупинитися, але він не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь по авто, в якому перебувало подружжя з Маріуполя. Водій не постраждав, жінка загинула.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав лише Колмогорова винним у вбивстві й засудив до 13 років позбавлення волі. У лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.