Після окупації Криму на материк виїхало лише 217 співробітників СБУ

Після окупації РФ Криму на материкову частину України переїхало 217 з 1619 співробітників Служби безпеки України.

Про це сказано у відповіді СБУ на запит парламентарія, координатора групи "Інформаційне спротив" Дмитра Тимчука, копію якого він надав "Крим.Реалії".

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"Станом на 01.03.2014 в підрозділах, органах, закладах та установах Служби безпеки України, які дислокувалися на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, приходили військову службу 1619 військовослужбовців. Після окупації Росією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь на материкову частину України прибуло 217 військовослужбовців, у тому числі офіцерів - 210, військовослужбовців за контрактом осіб сержантського і старшинського складу - 7", - йдеться в документі.

Як відомо, деякі колишні співробітники СБУ в Автономній Республіці Крим змінили присязі і перейшли на службу у ФСБ РФ.