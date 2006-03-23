Хрещатик перекриють

Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО підписав розпорядження про перекриття руху транспорту на вул. Хрещатик 23-24 березня під час проведення політичними силами культурно-мистецьких заходів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі столичної мерії, на виконання цього рішення мер міста звернувся до Головного управління МВС України в Києві з проханням забезпечити перекриття руху усіх видів транспорту на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі) у зазначені дні з 18.00 до 22.00. також О.ОМЕЛЬЧЕНКО просить правоохоронців забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів.

У свою чергу КП „Київпастранс”, Комунальна служба перевезень має внести відповідні зміни в роботу пасажирського транспорту загального користування. КП „Київський метрополітен”, КП „Київпастранс”, Комунальній службі перевезень після закінчення культурно-мистецьких заходів у центральній частині передбачити збільшення кількості рухомого складу у відповідності до пасажиропотоку, а також забезпечити чергування відповідальних осіб на лінії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні та завтра на Майдані Незалежності БЮТ з 17.00 організовує гала-мітинги та концерти. Зокрема сьогодні, 23 березня, о 18.00 планується виступ лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Крім цього, сьогодні розпочав свою акцію блок Наталії Вітренко "Народна опозиція". Вони встановили свої близько 400 палаток від Головпоштамту до ЦУМу. Наметове містечко стоятиме на Хрещатику доти, доки не будуть проголошені результати парламентських виборів 26 березня.