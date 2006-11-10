Порошенко вважає, що Ющенко може бути плоть від плоті

Петро ПОРОШЕНКО, член президії ради партії «Народний Союз Наша Україна», в інтерв’ю УНІАН заявив, що не вбачає нічого неприроднього в ситуації, коли чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО одночасно являтиметься лідером політичної сили, що проголосила опозиційність до чинного уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Президент Буш плоть від плоті республіканець. Але на сьогодні він перебуває в опозиції до демократичної більшості в конгресі.

Партія, яка займає чітку ідеологічну нішу і яка асоціюється з Президентом, перебуватиме в опозиції. Це не означає, що Президент бореться з урядом. А партія може і критикуватиме Кабмін. Не треба ототожнювати Президента і партію. Президент – почесний голова, але при цьому партія має право на свою позицію”.

ПОРОШЕНКО вважає, що в ситуації, яка складається навколо офіційного проголошення опозиційності Нашої України, не може бути жодних незручностей для почесного голови партії у сенсі виконання ним своїх посадових функцій. І буде значним перебільшенням стверджувати, що для Віктора Ющенка його партія – валіза без ручки: і нести важко, і кинути шкода.

“У мене жодного разу не склалося такого враження. Президент без партії буде слабкіший, так само, як і партія без Президента. Не знаю, на підставі чого могло скластися таке твердження”, - заявив один з лідерів Нашої України.

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