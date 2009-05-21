Балога відповів на животрепетне питання
12:47, 21 травня 2009Політика
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Балотуватись чи не балотуватись
Колишній глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не планує балотуватись на президентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Не планую балотуватись на президентських виборах», - сказав він.
В.БАЛОГА зазначив, що необхідно визначити “перелік достойників”, які на цій посаді змогли б стабілізувати ситуацію в Україні.
Він також повідомив, що партія «Єдиний центр» ухвалить рішення, кого вона буде підтримувати на президентських виборах.
Також, відповідаючи на запитання журналістів, екс-глава Секретаріату Президента сказав, що не збирається очолювати виборчий штаб жодного з кандидатів у президенти.
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