Балога відповів на животрепетне питання

Колишній глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не планує балотуватись на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Не планую балотуватись на президентських виборах», - сказав він.

В.БАЛОГА зазначив, що необхідно визначити “перелік достойників”, які на цій посаді змогли б стабілізувати ситуацію в Україні.

Він також повідомив, що партія «Єдиний центр» ухвалить рішення, кого вона буде підтримувати на президентських виборах.

Також, відповідаючи на запитання журналістів, екс-глава Секретаріату Президента сказав, що не збирається очолювати виборчий штаб жодного з кандидатів у президенти.