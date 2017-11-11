Український посол: "австрійські друзі" окупантів, що відвідали Крим, порушили правила ЄС
За словами Щерби, австрійські політики "повинні керуватися зобов'язаннями своєї країни".
Австрійські політики, які відвідали організований владою РФ "Форум друзів Криму" порушили нейтралітет Австрії і рішення ЄС. Про це в статті для австрійської газети "Die Presse" заявив посол України в Австрії Олександр Щерба, пише "Крим.Реалії".
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"Коли Ренат Параламов розповідав про невимовні стражданнях, через які йому довелося пройти, заступник бургомістра Лінца Детлеф Віммер і новообраний член парламенту Ганс-Йорг Йеневайн розкладали свої речі в люксових номерах ялтинського готелю, куди вони прибули, щоб засвідчити підтримку російської анексії Криму", - зазначив дипломат.
За словами Щерби, австрійські політики "мають керуватися ... зобов'язаннями своєї країни".
"У випадку Австрії це нейтралітет і рішення ЄС. Віммер і Йеневайн порушили і перше, і друге", - додав він.
Як відомо, "Форум друзів Криму" відбувся в анексованій Ялті 6-8 листопада. За інформацією підконтрольного Кремлю депутата Держдуми Росії від Криму Михайла Шеремета, на півострів приїхали близько 90 іноземних гостей.