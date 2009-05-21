Біля Українського дому заблокували виїзд урядових автомобілів
14:59, 21 травня 2009Політика
3214 0
Тимошенко поїхала в "Бориспіль"
Учасники акції протесту біля Українського дому в Києві заблокували виїзд урядових машин, вимагаючи, щоб прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зустрілася з ними.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вишикувалися в ланцюг, заблокувавши службовий виїзд машин.
Серед машин, які не змогли виїхати, автомобіля глави уряду не було. Під вигуки «Ганьба» два автомобілі об`їхали Український дім і виїхали з протилежного боку.
Розширене засідання уряду завершилося і Ю.ТИМОШЕНКО попрямувала до аеропорту «Бориспіль». Сьогодні глава уряду вилітає до Астани (Казахстан) для участі в засіданні Ради глав урядів СНД.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter