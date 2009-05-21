Ющенко про Петлюру, національну пам'ять і комуністичний режим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав вітання учасникам Всеукраїнської наукової конференції «Постать Симона Петлюри в історії і національній пам`яті».

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що С.Петлюра посідає особливе місце в історії, він став символом національного визвольного руху та українського державотворення початку XX століття.

За словами Президента, українському народові та світовій громадськості десятиліттями нав`язували сфальсифіковані уявлення про життя й боротьбу С.Петлюри. “Комуністичний режим доклав усіх зусиль, щоб очорнити людину, яка присвятила себе справі незалежності України, стояла біля витоків її державності, відіграла провідну роль у створенні вітчизняного війська”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, “за останні роки ми багато зробили для відновлення правди про багатьох національних лідерів”.

Президент висловив переконання, що глибоке й об`єктивне вивчення діяльності Симона Петлюри, належне вшанування пам`яті цього великого українця є нашим патріотичним обов`язком як перед попередніми, так і наступними поколіннями.