Ющенко звернувся до українців з «єдиним і головним посланням»

Єдність українського суспільства – це головна умова прогресу в розвитку держави.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час виступу на Тарасовій горі у Каневі Черкаської області.

«Сьогодні, стоячи біля цього святого місця – могили Тараса Шевченка, ще раз звертаюся до Українського народу з єдиним і, можливо, головним сьогодні посланням – посланням єдності. Нас ніщо не може роз`єднати», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави додав, що тема єдності України нині актуальна як ніколи.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що тема соборності України завжди була важлива. За словами Президента, він оптимістично дивиться на перспективи її досягнення в українському суспільстві.

Глава держави закликав українців на найближчих виборах засвідчити свою відданість українській ідеї. «Я дуже хотів би, щоб ви не забули свій український вибір», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про значення сьогоднішньої події – традиційне сходження на Тарасову гору, яке проходить 22 травня (день перепоховання праху Тараса Шевченка), В.ЮЩЕНКО наголосив, що цією дорогою має пройти кожен українець. «Це важлива дорога для будь-якого покоління. Кожна людина, яка пройде цією дорогою чи в дитинстві, чи в юному віці, чи в похилому віці, назад уже повертається українцем», – переконаний Президент.

«Це не тільки дорога нашого духу. Це дорога нашого майбутнього», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент вказав на значенні спадку поета для української державності. «Майже два століття тому Шевченко мріяв про українську незалежність, написав десятки творів про волю і свободу. Без нього багато чого не могло б відбутися, що відбувається сьогодні», – сказав він. Вшановуючи пам`ять Великого Кобзаря, Президент України поклав квіти до пам`ятника на могилі Т.Шевченка.

Глава держави у рамках заходу відвідав перший народний музей Кобзаря «Тарасова світлиця».

В.ЮЩЕНКО також поклав квіти до пам`ятного знака Олексі Гірнику.