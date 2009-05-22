Заступник голови Нафтогазу написав заяву про відставку

Заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ТРІКОЛІЧ подав заяву про відставку.

Про це УНІАН повідомив представник прес-центру компанії НАК «Нафтогаз України».

За словами співрозмовника агентства, рішення про відставку В.ТРІКОЛІЧА перебуває в компетенції Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, В.ТРІКОЛІЧ був призначений заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» 9 січня 2008 року.

В.ТРІКОЛІЧ з лютого по квітень 2000 року обіймав посаду заступника голови правління НАК "Нафтогаз України", а з квітня 2000 року по липень 2004 року - першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України".

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.