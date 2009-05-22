Литвин: політичне протистояння загостриться в найближчі тижні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує загострення політичного протистояння в Україні найближчими тижнями.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Почнеться боротьба за знищення конкурентів на президентських виборах», - сказав голова ВР.

Він заявив, що не допустить, аби «під цими ударами компромату, взаємних звинувачень, обливання брудом» країна остаточно була знищена. В.ЛИТВИН підкреслив, що «не допустить розгулу так би мовити демократії в лапках».

Відповідаючи на запитання про можливі зміни у відносинах між гілками влади після відставки Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента, В.ЛИТВИН зазначив, що зміна керівника СП не покращить відносини між керівниками країни.

«Перестановки свідчать про те, що влада персоніфікована, що влада здійснюється в тіньовий спосіб», - вважає спікер.

За його словами, практичну роботу органів влади заміняє постійна боротьба між політиками.