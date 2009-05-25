Вплив Росії і США на виборах президента України буде зіставним

Вплив Росії на виборах президента України буде зіставним з впливом Сполучених Штатів Америки.

Таку думку УНІАН висловив генеральний директор Міжнародного інституту Політичної експертизи (Росія) Євген МІНЧЕНКО.

«Росія поза сумнівом впливатиме на хід виборчої кампанії в Україні, так само, як і інші країни, що мають свої інтереси в Україні. Я думаю, що вплив РФ буде зіставним з впливом США», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

За його словами, Росія позначатиме свої позиції і очікування від майбутнього президента України.

Він упевнений, що не буде ставки на підтримку конкретного кандидата, як це було в 2004 році.

«Очевидно, Росія даватиме сигнали тій частині електорату, яка орієнтована на розширення співпраці з Росією, що той або інший кандидат зможе побудувати ці відносини краще ніж, будь- який інший», - підкреслив експерт.

За його словами, в Росії є інтереси, суть яких полягає в тому, щоб встановити партнерські відносини з Україною не з позиції «старшого брата», а з позиції партнерів, в яких дуже велика спільна історія і дуже серйозні можливості для економічного співробітництва.

«Ці партнерські відносини з Віктором ЮЩЕНКОМ побудувати не вдалося, і сьогодні російське керівництво сподівається, що такі відносини будуть побудовані з наступним президентом України», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Зокрема, за його словами, Росію цікавить кумулятивний ефект від економічного співробітництва з Україною, адже у випадку створення спільного ринку прибуток і синергетичний ефект збільшитися на 40%.

Водночас Є.МІНЧЕНКО висловив переконання, що економічну взаємодію не можна буде реалізувати у разі, якщо Україна не є дружньою по відношенню до Росії державою у військово-політичному значенні.

«Варіанти дружньої політики можуть бути різноманітні – від радикальної – створення військово-політичного союзу, або варіант спільної участі у створенні нової європейської системи безпеки», - зазначив він.

За словами експерта, важлива дружня політика з боку України у військово-політичному значенні, тому що рух України в НАТО мінімізує можливості економічної кооперації, особливо у військово-технічній співпраці.

Він підкреслив, що другою складовою є культурна політика.

«Основні крапки, на які Росія звертатиме увагу на позиції кандидатів в президенти, пов`язані з культурною, економічною і військово-політичною інтеграцією», - вважає Є.МІНЧЕНКО.