САП отримало матеріали щодо можливої корупції в НАЗК - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали про можливе вчинення службовцями НАЗК корупційних діянь.

Про це ТСН.ua повідомили власні джерела в САП.

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«Матеріали привезли о 16.30. У них скріни переписок з мобільного телефону», - зазначив співрозмовник.

Йдеться про матеріали кримінального провадження, що базуються на скрінах переписки керівниці Департаменту фінансового контролю НАЗК Ганни Соломатіної та співробітника Адміністрації президента Олексія Геращенкова у WhatsApp.

Вчора, 16 листопада, під час засідання комітету ВРУ з питань запобігання корупції Соломатіна заявила, що переписка долучена до матеріалів слідства.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна, яка написала заяву про звільнення і нині перебуває на лікарняному, заявила, що керівництво і члени Агентства фальсифікують результати перевірок електронних декларацій.

Вона стверджує, що "НАЗК не є самостійним органом, а повністю контрольований владою".

"Мене особисто із двома колегами викликали до Адміністрації президента у вересні цього року - так званий куратор за НАЗК пропонував, щоби усі перевірки, проекти рішень, які будуть винесені на засідання НАЗК, в першу чергу, розглядалися у Адміністрації президента, а потім вже на засіданнях НАЗК", - заявила Соломатіна.

Пізніше в НАБУ заявили про розслідування можливих фальсифікацій в НАЗК.

В НАЗК повідомили, що направлять до суду позовну заяву з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.