САП отримало матеріали щодо можливої корупції в НАЗК - ЗМІ
Йдеться про матеріали кримінального провадження, що базуються на скрінах переписки Соломатіної та Геращенкова.
Національне антикорупційне бюро передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали про можливе вчинення службовцями НАЗК корупційних діянь.
Про це ТСН.ua повідомили власні джерела в САП.
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«Матеріали привезли о 16.30. У них скріни переписок з мобільного телефону», - зазначив співрозмовник.
Йдеться про матеріали кримінального провадження, що базуються на скрінах переписки керівниці Департаменту фінансового контролю НАЗК Ганни Соломатіної та співробітника Адміністрації президента Олексія Геращенкова у WhatsApp.
Вчора, 16 листопада, під час засідання комітету ВРУ з питань запобігання корупції Соломатіна заявила, що переписка долучена до матеріалів слідства.
Як повідомляв УНІАН, раніше керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна, яка написала заяву про звільнення і нині перебуває на лікарняному, заявила, що керівництво і члени Агентства фальсифікують результати перевірок електронних декларацій.
Вона стверджує, що "НАЗК не є самостійним органом, а повністю контрольований владою".
"Мене особисто із двома колегами викликали до Адміністрації президента у вересні цього року - так званий куратор за НАЗК пропонував, щоби усі перевірки, проекти рішень, які будуть винесені на засідання НАЗК, в першу чергу, розглядалися у Адміністрації президента, а потім вже на засіданнях НАЗК", - заявила Соломатіна.
Пізніше в НАБУ заявили про розслідування можливих фальсифікацій в НАЗК.
В НАЗК повідомили, що направлять до суду позовну заяву з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.