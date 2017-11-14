НАЗК збирається подати в суд на звинувачення в корупції

Брифінг екс-керівника департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя, проведений сьогодні за участі народних депутатів України, є фактом поширення недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК.

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"У зв’язку з цим Національне агентство найближчим часом направить до суду позовну заяву з вимогою спростування оприлюдненої сьогодні, 14 листопада 2017 року, недостовірної інформації. Позовна заява буде подана до суду відповідного району м. Києва за місцем реєстрації відповідача. Наголошуємо, що поширена інформація екс-чиновниці, без конкретних фактів, є особистою атакою на голову, членів та колектив Національного агентства та спробою дискредитації успішно розпочатої антикорупційної реформи в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також в НАЗК наголосили, що в рамках відкритого Національним антикорупційним бюро України кримінального провадження за матеріалами колишнього керівника Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя, агентство готове до співпраці та зацікавлене в отриманні об’єктивного та неупередженого результату. У зв’язку з великим суспільним інтересом до спільної роботи антикорупційних органів, Національне агентство звертається до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для забезпечення належного процесуального керівництва.

Як повідомляв УНІАН, керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна, яка написала заяву про звільнення і нині перебуває на лікарняному, заявила, що керівництво і члени агентства фальсифікують результати перевірок електронних декларацій.

Національне антикорупційне бюро України згодом повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення службовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції дій щодо одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, поєднаної з вимаганням такої вигоди за вчинення дій в інтересах вигодонадавача і третіх осіб.