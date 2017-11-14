Співробітниця НАЗК звинуватила Корчак у фальсифікації результатів перевірок нардепів

Керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна, яка написала заяву про звільнення і нині перебуває на лікарняному, заявила, що керівництво і члени Агентства фальсифікують результати перевірок електронних декларацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Соломатіна заявила на прес-конференції “Як члени НАЗК заробляють на е-декларуванні: викриття”, яка відбулась в Українському кризовому медіа-центрі.

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Зокрема, вона зауважила, що прийняла рішення повідомити про те, що система електронного декларування на сьогодні "повністю скомпрометована".

"Я приєдналась до Національного агентства з питань запобігання корупції, бо сподівалася, що мій досвід та знання допоможуть побудувати ефективну систему перевірки декларацій. На жаль, цього не сталось... Насправді, е-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, розправи над неугодними та з метою особистого збагачення голови НАЗК та його членів", - стверджує Соломатіна.

"Голова і члени НАЗК займаються фальсифікацією результатів спеціальних та повних перевірок", - додала вона.

Соломатіна повідомила, що передавала пакети документів про факти корупції в НАЗК до Генеральної прокуратури України. "Але, з невідомих мені причин, вони були вилучені і повернуті назад до НАЗК без розгляду. Тому я змушена була звернутися із заявою до Національного антикорупційного бюро. Я передала детективам НАБУ усі матеріали та надала свідчення", - сказала вона.

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"Однак, щоб не вийшло так, як із Генеральною прокуратурою, вирішила звернутися до народних депутатів із проханням допомогти мені донести цю інформацію до громадськості, і допомогти її розслідувати", - підкреслила Соломатіна.

При цьому, вона стверджує, що "НАЗК не є самостійним органом, а повністю контрольований владою". "Мене особисто із двома колегами викликали до Адміністрації президента у вересні цього року - так званий куратор за НАЗК пропонував, щоби усі перевірки, проекти рішень, які будуть винесені на засідання НАЗК, в першу чергу, розглядалися у Адміністрації президента, а потім вже на засіданнях НАЗК", - заявила Соломатіна.

Водночас, вона сказала, що відмовилась від цієї пропозиції. "Потім в кінці вересня це повторилося, я також відмовилася від цієї пропозиції. Після цього, 25 вересня, голова НАЗК одноосібно без погодження з членами НАЗК підписала незаконний наказ, яким зробила мій департамент підконтрольний лояльній до себе людині", - стверджує Соломатіна.

"Відтоді усі документи мого Департаменту мали бути завізовані, цим "контролером". Таким чином, Корчак незаконно зробила мій департамент підконтрольним своєму спільнику. Знаючи методи цього "професіонала", я невідкладно написала заяву про звільнення", - зауважила Соломатіна.

Також вона стверджує, що заяву про звільнення написали керівник апарату, голова радників голови НАЗК, директори інших департаментів і багато інших працівників.

"Перебувати далі на цій посаді, у таких умовах, я не вважаю можливим. Я знаю, що так само вчинять і інші працівники цього органу, тому що хто чесний і хто правдивий, там працювати на сьогоднішній день не зможуть", - наголосила Соломатіна.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець жовтня НАЗК не виявило е-декларацій чиновників з ознаками незаконного збагачення.