Рада сьогодні планує розглянути два законопроекти щодо освіти і інвестицій (наживо)

10:31, 17 листопада 2017
Політика
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Зазвичай, у п’ятницю в сесійному залі присутня незначна кількість депутатів, що не дає можливості ухвалювати рішення.

Сьогодні відбувається чергове засідання Верховної Ради / фото УНІАН

Сьогодні Верховна Рада України розпочне роботу з Години запитань до уряду.

Про це йдеться у порядку денному засідання парламенту, оприлюдненому на сайті ВР.

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Також народні депутати мають розглянути у першому читанні два законопроекти: проект закону про внесення зміни до статті 44 закону України "Про вищу освіту" (реєстраційний номер 5023) і проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю) (реєстраційний номер 1048).

Зазвичай, у п’ятницю в сесійному залі присутня незначна кількість депутатів, що не дає можливості ухвалювати рішення, бо для підтримки законопроекту необхідно мінімум 226 голосів народних депутатів.

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Теги: #Засідання Ради онлайн#відео з Верховної Ради