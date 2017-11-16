Рада ввела обов’язкову відеофіксацію при проведенні обшуку (відео)

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому як закон проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (реєстраційний номер 7275), внесений Кабінетом міністрів. Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 312 народних депутатів.

До голосування за цей законопроект до сесійної зали ВР прибув прем'єр-міністр України Володимир Гройсман з метою закликати депутатів підтримати його.

Виступаючи з трибуни парламенту, він наголосив, що з повагою ставиться до правоохоронців, які борються із злочинністю, але “я зневажаю тих силовиків, які вдягають погони правоохоронних органів, використовують всі можливості для того, щоб тиснути на чесний, прозорий бізнес, створюють маски-шоу — обшуки, блокування, вилучають в них техніку, первинну документацію, блокують тих, хто сьогодні створює національний продукт”.

Він зауважив, що відбулася зустріч з представниками бізнесу, які підтримали ухвалення такого закону, який не дасть можливість “принижувати підприємців” і блокувати їх роботу.

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Перед голосуванням за законопроект міністр юстиції України Павло Петренко підкреслив, що вже пройшло майже 100 тисяч обшуків в цьому році, тому “необхідно терміново ухвалювати закон, бо він потрібен бізнесу і нашим громадянам ще вчора”.

Законом, зокрема, вводиться обов’язкова відеофіксацію проведення такої слідчої дії як обшук, а також під час розгляду клопотань слідчим суддею за виключенням вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. При цьому відеозапис, забезпечений слідчим, прокурором є невід’ємним додатком до протоколу обшуку. Разом з тим передбачено право сторони захисту самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку. Водночас такі особи попереджаються про їх обов’язок не розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого, прокурора, а також про відповідальність за розголошення таких відомостей.

Крім того запропоновані зміни до статті 236 КПК передбачають право особи, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії його проведення.

Відповідно до закону, для захисту учасників кримінального провадження від необґрунтованого вилучення документів та комп’ютерної техніки пропонується у статтях 160, 164, 165 КПК передбачити обов’язок сторони обвинувачення обґрунтовувати необхідність вилучення оригіналів документів або їхніх копій, а у статті 168 КПК передбачити заборону вилучення електронних інформаційних систем та обов’язок сторони обвинувачення робити копії необхідної інформації без вилучення техніки, на якій вона зберігається, із залученням спеціаліста. Відповідно до закону, виготовлені належним чином копії такої інформації прирівнюються до оригіналу з метою забезпечення їх доказової сили, що також дозволить у значній мірі захистити інтереси суб’єктів господарювання, які потерпають від фактичного блокування своєї діяльності внаслідок необґрунтованого вилучення комп’ютерної техніки та серверного обладнання в рамках кримінального провадження.

Законом надано право заявнику отримувати витяг з ЄРДР щодо його заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а також встановити обов’язок слідчого, прокурора надати такий витяг через 24 годин з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення. Це дасть можливість заявникам оперативно отримувати підтвердження факту початку досудового розслідування за їх заявами чи повідомленнями про кримінальні правопорушення, або ж оскаржувати бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР встановленому законом порядку.

Законом визначено, що особа, по відношенню до якої (в тому числі її майна) здійснюються процесуальні дії, та яка не є стороною кримінального провадження, має право заявляти клопотання про здійснення кримінального провадження у розумні строки та оскаржувати, зокрема, порушення таких строків.

Доповнено перелік підстав для закриття кримінального провадження. Зокрема, кримінальне провадження закривається у разі наявності не скасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження.

Законом встановлено додаткові гарантії захисту особи, у житлі чи іншому володінні якої здійснено обшук із застосуванням відеофіксації, від розголошення відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи. Встановлено, що з метою підготовки до судового розгляду суд розглядає клопотання учасників судового провадження про здійснення судового розгляду у закритому судовому засіданні.

З метою захисту прав суб’єктів господарювання під час здійснення досудового розслідування проектом закону також пропонуються зміни до закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», згідно з якими розширено повноваження Кабінету міністрів України у сфері здійснення контролю з метою узагальнення відомостей про порушення прав чи законних інтересів осіб правоохоронними органами та підготовки керівникам цих органів обов’язкових до розгляду рекомендацій.