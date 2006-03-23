Кононов не проти, щоб Янукович поцілував Тимошенко

Партія зелених України організовує завтра в Києві акцію зі встановлення нового світового рекорду з поцілунків. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Партії зелених України Віталій КОНОНОВ. “Акція планується так, щоб увійти в Книгу рекордів Гіннеса по кількості пар. Але, я думаю, що основна задача – цілуватись з тим, хто поруч. І якщо прийде ЯНУКОВИЧ і поцілується з Юлією ТИМОШЕНКО, я не буду проти. Я думаю, що якраз це і є той вихід з ситуації, коли ми всі поцілуємося, потиснемо один одному руки, подивимося всі в сторону Дніпра... Подивитесь, зовсім інша країна буде”, - зазначив він.

Початок акції заплановано на 12.00 на містку над вулицею Інститутською біля Майдану Незалежності.

“Для участі у акції необов’язково бути присутніми на містку, просто о 12.00 поцілуйте того, хто поруч з вами – подаруйте частинку свого серця та доброти!”, - зазначають організатори заходу.