У Франції не бачать підстав для ослаблення санкцій проти Росії

17:24, 18 листопада 2017
Політика
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Франція дотримується режиму санкцій проти Росії, незважаючи на те, що економіка країни зазнає втрат.

Фото УНІАН

Франція дотримується режиму санкцій проти Росії, незважаючи на те, що економіка країни несе втрати.

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Як повідомляє "Урядовий портал", про це заявила міністр з європейських питань міністерства Європи та закордонних справ Франції Наталі Луазо під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе.

"Незважаючи на те, що економіка Франції зазнає втрат від санкцій, наша країна дотримується санкційного режиму, оскільки поки немає передумов для їх ослаблення", - сказала французький чиновник.

У свою чергу, Климпуш-Цинцадзе зазначила, що європейські санкції проти РФ залишаються головним інструментом впливу на політичне керівництво Росії.

"На сьогоднішній день це найдієвіший спосіб тиску на російський режим для виконання Мінських угод і припинення агресії проти України. Україна розраховує на постійну підтримку Франції у цьому питанні", - підкреслила віце-прем'єр.

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Теги: #санкції Євросоюзу проти Росії