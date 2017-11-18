У Франції не бачать підстав для ослаблення санкцій проти Росії
Франція дотримується режиму санкцій проти Росії, незважаючи на те, що економіка країни зазнає втрат.
Франція дотримується режиму санкцій проти Росії, незважаючи на те, що економіка країни несе втрати.
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Як повідомляє "Урядовий портал", про це заявила міністр з європейських питань міністерства Європи та закордонних справ Франції Наталі Луазо під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе.
"Незважаючи на те, що економіка Франції зазнає втрат від санкцій, наша країна дотримується санкційного режиму, оскільки поки немає передумов для їх ослаблення", - сказала французький чиновник.
У свою чергу, Климпуш-Цинцадзе зазначила, що європейські санкції проти РФ залишаються головним інструментом впливу на політичне керівництво Росії.
"На сьогоднішній день це найдієвіший спосіб тиску на російський режим для виконання Мінських угод і припинення агресії проти України. Україна розраховує на постійну підтримку Франції у цьому питанні", - підкреслила віце-прем'єр.