Туск запідозрив "план Кремля" у політиці правлячої партії Польщі

22:06, 19 листопада 2017
Політика
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Туск розкритикував політику партії "Право і справедливість".

Дональд Туск / REUTERS

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що він стурбований політикою правлячої в Польщі партії "Право і справедливість", яку він назвав «планом Кремля».  Про це він написав у Twitter.

"Тривога! Гостра суперечка з Україною, ізоляція в Європейському Союзі, відхід від верховенства права і незалежності судів, нападки на недержавний сектор і вільні медіа - стратегія ПіС чи план Кремля? Дуже схоже, щоб спати спокійно", - написав він.

Раніше повідомлялося, що 18 листопада, польські прикордонники не пропустили Шеремету до Польщі. Святославу Шереметі повідомили, що в'їзд у Польщу і Шенгенську зону йому заборонено на рік.  У зв’язку з цим МЗС України терміново викликало польського посла.

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Нещодавно глава польського МЗС Вітольд Ващиковський оголосив, що Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

Після цього польські ЗМІ повідомили про заборону в’їзду до країниголові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу. У "чорному списку" українців польські ЗМІ також називали прізвище Шеремети. 

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Теги: #відносини польщі україни#план Кремля Польща#політика Польщі щодо Україні