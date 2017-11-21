Розкрадання коштів на "Євро-2012": екс-директору НСК "Олімпійський" та ще двом особам оголошено про підозру

Колишньому директору Державного підприємства «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» та ще двом особам оголошено про підозру в рамках справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію стадіону для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«В рамках провадження Київської прокуратури та "К" СБУ про розкрадання коштів Євро-2012 проведено обшуки та оголошено про підозру екс-директору ДП "Олімпійський", генеральному директору фірми - підрядника і директору посередницької структури», - повідомив він.

Як уточнили у прес-службі прокуратури м.Києва, слідчі встановили, що під час виконання «Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, службовими особами ДП "НСК "Олімпійський" придбано за значно завищеною вартістю сидіння для трибун стадіону з подальшим виведенням коштів у готівку через суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності».

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«Сума встановлених збитків державному бюджету України під час закупівлі у 2011 році тільки крісел склала майже 27 млн грн", - наголосили у прокуратурі.

Правоохоронцями проведено обшуки у посадових осіб ДП "НСК "Олімпійський" та суб’єктів господарювання, задіяних у схемі розтрати грошових коштів, та повідомлено про підозру у співучасті у вчиненні розтрати в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України керівнику генерального підрядника - ТОВ "АК Інжинірінг" та керівнику субпідрядника - підприємства "Спецпостач" Міжнародного благодійного фонду "Безпека країни".

Крім того, зауважили у прокуратурі, підготовлено повідомлення про підозру колишньому керівнику ДП "НСК "Олімпійський" за ч. 5 ст. 191 КК України, місцезнаходження якого встановлюється.

До суду внесені клопотання про застосування щодо підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 13 млн грн кожному.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці провели 25 обшуків у рамках справи про розкрадання коштів, виділених на реконструкцію НСК «Олімпійський».