У ГПУ розповіли схеми розкрадання грошей під час реконструкції "Олімпійського" напередодні Євро-2012

Слідчі cтоличної прокуратури спільно зі співробітниками СБУ одночасно провели 25 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію НСК “Олімпійський” до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Cарган.

«За результатами проведених обшуків в офісах підприємств, які є учасниками злочинного ланцюга, а також за місцем проживання фігурантів провадження вилучено документацію, яка вказує, що при реконструкції головної арени держави існувало дві паралельні злочинні схеми нанесення державі збитків. Одна з них полягала в ухиленні від сплати податків, друга – безпосередньо була використана для розкрадання коштів бюджету Євро-2012 за участі фіктивних підприємств», - повідомила вона.

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Сарган також навела приклади розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію НСК.

«На прикладі крісел марки Bluecube (Велика Британія), які були встановлені на НСК у кількості понад 70 тис. одиниць, це виглядало наступним чином. Вартість крісла, придбаного у виробника за 78 доларів США, під час митного оформлення зменшувалася постачальником у 13 разів до 6 доларів США. Саме з цієї суми у подальшому був проведений розрахунок митних платежів, внаслідок чого держава недоотримала мільйонні кошти податків. В наступному, ціна крісла, придбаного за 78 доларів США, через ланцюг підставних підприємств збільшувалася до 189 доларів США. Внаслідок чого з державного бюджету було зайво витрачено близько 8 млн доларів США», - написала вона.

За даними слідства, за словами прес-секретаря, аналогічні злочинні схеми були використані під час постачань обладнання для каналізації, встановленні табло та облаштування зони гостинності на НСК “Олімпійський”.

На даний час в рамках розслідування до правоохоронних органів Великої Британії, Гонгонгу та Польщі скеровані відповідні міжнародні доручення.

Також очікуються висновки економічних та товарознавчих експертиз, за результатами яких буде встановлено остаточний розмір завданих державі збитків та повідомлено про підозру винним особам.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Державна аудиторська служба заявила, що ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» має великі суми боргів, його майно та банківські рахунки заарештовано.