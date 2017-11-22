Порошенко підписав закон про судову реформу

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо проведення судової реформи – «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№ 6232). Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Цим Законом запроваджуються нові правила судового процесу в цивільному, господарському, адміністративному судочинстві, а також вносяться деякі зміни до правил кримінального процесу», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що законопроект був розроблений Радою з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою. Це найбільш комплексне реформування процесуального законодавства за останні 26 років.

Заступник Глави Адміністрації президента України та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов підкреслив: «Зміни, що запроваджуються, мають забезпечити ефективний, швидкий та зручний розгляд справ у суді. Нові правила судового процесу сприятимуть більш дієвому захисту прав і свобод громадян та підприємців, що звертаються до суду».

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№ 6232).

Того ж дня перед голосуванням за проект закону в цілому депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення.

Серед інших під час ухвалення закону було враховано поправку депутата від Радикальної партії Андрія Лозового щодо обмеження строків досудового розслідування.

Начальник Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури України Сергій Горбатюк заявляв, що поправка до Кримінального процесуального кодексу, подана Лозовим, призведе до закриття кримінальних проваджень проти високопосадовців та вбивць.

Заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос закликав голову ВР Андрія Парубія не підписувати цей закон, оскільки, за його словами, внесені до КПК зміни «зруйнують слідство» та обмежать права громадян.

У Національному антикорупційному бюро також закликали Порошенка ветувати ухвалені зміни до КПК, які, на думку НАБУ, паралізують роботу органів досудового розслідування. 31 жовтня голова Верховної Ради України Андрій Парубій передав закон на підпис Порошенку.