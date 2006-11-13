Катеринчук вийшов з Нашої України
На думку нардепа, НСНУ не має майбутнього
Народний депутат, голова виконкому політичної партії «Народний Союз Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК заявляє про вихід із НСНУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Сьогодні я заявляю про свій вихід із партії», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.
Він зазначив, що на з`їзді партії, що відбувся 11 листопада, перемогла меншість, і партія відмовилася від демократичного оновлення. «Партія, де перемагає меншість, не має політичного майбутнього», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.
Він також висловив думку, що в НСНУ багато людей, які мають таку ж саму позицію, і знають, що робити в політиці, щоб вона була зрозумілою виборцям.
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада делегати з`їзду «Народного Союзу Наша Україна» не підтримали пропозицію М.КАТЕРИНЧУКА обирати голову партії з`їздом.
Довідка УНІАН. М.КАТЕРИНЧУК був головою виконкому НСНУ з жовтня 2005 р. і членом президії ради НСНУ з дня заснування партії – 5 березня 2005 р.