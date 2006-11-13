Катеринчук вийшов з Нашої України

Народний депутат, голова виконкому політичної партії «Народний Союз Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК заявляє про вихід із НСНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Сьогодні я заявляю про свій вихід із партії», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Він зазначив, що на з`їзді партії, що відбувся 11 листопада, перемогла меншість, і партія відмовилася від демократичного оновлення. «Партія, де перемагає меншість, не має політичного майбутнього», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.

Він також висловив думку, що в НСНУ багато людей, які мають таку ж саму позицію, і знають, що робити в політиці, щоб вона була зрозумілою виборцям.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада делегати з`їзду «Народного Союзу Наша Україна» не підтримали пропозицію М.КАТЕРИНЧУКА обирати голову партії з`їздом.

Довідка УНІАН. М.КАТЕРИНЧУК був головою виконкому НСНУ з жовтня 2005 р. і членом президії ради НСНУ з дня заснування партії – 5 березня 2005 р.