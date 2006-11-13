Катеринчук визнав лідерство Тимошенко

Народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК упевнений в необхідності створення нового політичного проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я впевнений, що в суспільстві з`явилася необхідність нового політичного проекту, нової демократичної партії, де будуть принципові політики», - сказав депутат.

М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що пов`язує своє майбутнє з такими політиками, як Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Тарас СТЕЦЬКІВ тощо.

При цьому він додав, що буде просити цих політиків приєднатися до створення нового проекту, в якому, за його словами, домінуватимуть принципи, а не особисті інтереси.

Разом з тим КАТЕРИНЧУК заявив про необхідність єдиної опозиції на чолі з БЮТ. «Я впевнений, що на сьогодні лідером опозиції є БЮТ, і якщо мета опозиції – зупинити той реванш, який відбувається щодо демократичних свобод, а також прихід до влади, я розумію, що всі кроки повинні бути направлені на це», - сказав депутат.

Депутат також сказав, що не має наміру приєднуватися до Блоку Юлії Тимошенко, як це раніше зробив Йосип ВІНСЬКИЙ, який вийшов із Соцпартії.

Виходити із фракції «Наша Україна» КАТЕРИНЧУК не має наміру. «Щоб вийти з фракції, необхідно, щоб тебе виключили, а якщо про це сам заявляєш – не втрачаєш депутатський мандат», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.КАТЕРИНЧУК заявив про свій вихід з партії «Народний Союз Наша Україна».