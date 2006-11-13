У Раді оцінили гуманізм Черновецького

Голова Української республіканської партії „Собор”, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань держаного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Анатолій МАТВІЄНКО схвально оцінює диференціацію тарифів на послуги житлово-комунального господарства для різних верств населення.

Ініціатива київської влади щодо субсидіювання малозабезпечених киян у зв’язку з підвищенням тарифів на послуги житлово-комунального господарства, сказав він у інтерв’ю УНІАН, “є цікавою і може бути запроваджена й у інших регіонах України”.

За його словами, “користь цієї ініціативи не просто в тому, що з бюджету виділятимуться кошти для бідних киян”. Головне, вважає А.МАТВІЄНКО, починає впроваджуватися концепція, за якої тарифи корелюються з рівнем доходів громадян”.

За його словами, “пропонований командою Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО механізм виключатиме принизливі для киян бюрократичні процедури”.

На думку А.МАТВІЄНКА, підвищення тарифів на послуги ЖКГ є необхідністю, „а ті, хто говорять інакше – просто безвідповідальні політики”. Голова УРП „Собор” також нагадав, що за рівнем заробітної плати кияни значно випереджають представників інших регіонів України.

Водночас він висловився за те, щоб тарифна політика і в столиці, і в регіонах була більш прозорою, а послуги ЖКГ – більш якісними. Він нагадав, що про контроль над якістю послуг неодноразово говорили і столичний голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, і секретар Київради Олесь ДОВГИЙ. „Реформа житлово-комунального господарства сьогодні як ніколи актуальна”, – зауважив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня депутати Київради прийняли рішення “Про соціальний захист населення міста Києва в умовах запровадження економічно-обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги”. “За” проголосували 78 депутатів. За словами мера столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, “ми напрацювали єдину в Україні систему, за якою люди, в яких грошей достатньо, а таких в Києві багато, будуть платити за бідних, а ті люди, які сьогодні отримують до 1 тис. - 1,5 тис. грн., вони в окремих випадках будуть навіть у виграші від тієї системи, яку ми презентуємо”. Таким чином, підтримавши це рішення, депутати Київради дали згоду на перегляд тарифів у столиці та затвердили Порядок надання субсидій з міського бюджету малозабезпеченим верствам населення міста для відшкодування витрат на оплату ЖКП в умовах зміни тарифів на ці послуги. Введено його в дію буде одночасно з впровадженням нових тарифів.

10 листопада Міністерство юстиції заявило, що рішення підвищення з 1 грудня 2006 року житлово-комунальних тарифів у місті Києві є нечинними через несвоєчасну державну реєстрацію.

Житлово-комунальні тарифи у столиці з 1 грудня мають підвищитися в середньому у 3,3 рази.