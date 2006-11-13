Катеринчук: Янукович посилить наступ на Ющенка

Народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК прогнозує посилення наступу прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА на позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на прохання прокоментувати можливість відставки парламентом міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА та міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.

«Наступ В.ЯНУКОВИЧА на позицію В.ЮЩЕНКА буде сильнішим, нахабнішим, тому всі демократичні сили мають об’єднатися, щоб відстояти інтереси Майдану», - сказав депутат.