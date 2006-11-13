Цінам на бензин обіцяють стабільність

Міністерство палива та енергетики України прогнозує стабільність роздрібних цін на внутрішньому ринку нафтопродуктів у найближчі 4-6 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

«Я прогнозую стабільність на ринку цін на нафтопродукти на найближчі 4-6 місяців», – сказав він.

Ю.БОЙКО зазначив, що за оцінками Мінпаливенерго, встановлена сьогодні на світових ринках ціна в 58 дол. за барель нафти буде стабільною впродовж трьох місяців.

Весною, додав Ю. БОЙКО, слід очікувати незначного зростання цін у межах 10%.

«Підвищення буде в рамках 10%, і ми справимося з цим підвищенням за рахунок внутрішніх резервів», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2006 року Кабінет Міністрів України підписав меморандум про партнерство з підприємствами й компаніями, які здійснюють діяльність на внутрішньому ринку нафти й нафтопродуктів. Зокрема, 12 серпня Міністерство палива та енергетики й нафтотрейдери домовилися про граничну ціну на бензин А-95 у 4,7 грн./літр, а на дизпаливо - 4,1 грн./літр.

1 листопада уряд домовився з нафтотрейдерами про чергове зниження цін на світлі нафтопродукти до 12 листопада: на А-95 до 3,65 грн., ДП - до 3,60 грн.

Нагадаємо, грудневий контракт на поставку нафти марки WTI на біржі NYMEX 10 листопада подешевшав відразу на 1,57 долара до 59,59 доларів за барель. На Лондонській міжконтинентальній біржі ICE грудневі ф`ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,61 долара до 59,71 доларів за барель.