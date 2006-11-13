Мороз хоче прописати Ющенка з Януковичем в телевізорі

Сьогодні голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ від імені парламенту направив листа Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ та копію - прем‘єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ з пропозицією виносити на обговорення у прямому ефірі ключові питання розвитку українського суспільства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, у зверненні голова Верховної Ради України зазначає, що «в наші дні, після введення парламентсько-президентської форми правління, українське суспільство поступово стає по-справжньому демократичним». За словами О.МОРОЗА, «процес демократизації значною мірою залежить від уміння політиків роз’яснити громадянам свої позиції, наміри та рішення», що, наголошує він, «вирішальним чином впливає на рівень довіри владі».

Позитивним прикладом такого обговорення голова Верховної Ради назвав проведення за ініціативою Президента України круглого столу з обговорення Універсалу національної єдності. Таке широке обговорення, зазначає О.МОРОЗ, дозволило громадянам у прямому ефірі ознайомитися з позицією провідних політичних сил щодо найгостріших питань розвитку країни, «вислухати та порівняти аргументи сторін і зробити власні висновки». Внаслідок цього, переконаний голова ВР, у суспільстві «сформувався об’єктивний погляд на те, що відбувається, зменшено протистояння, вдалося порозумітися як політикам, так і всім українським громадянам, які не байдужі до політичного майбутнього нашої країни».

«Переконаний, що суспільство потребує створення постійного каналу інформації для аналізу найважливіших державних проблем. Демократична влада повинна бути максимально прозорою і зрозумілою для всіх громадян», - наголошує О.МОРОЗ.

Голова Верховної Ради також запросив до участі в майбутніх дискусіях лідерів усіх політичних сил, які були представлені на попередньому круглому столі. На його думку, круглі столи політичних лідерів «необхідно проводити регулярно, можливо, щомісяця, залучати до цих дискусій авторитетних громадських діячів». «Системність у такій справі дуже важлива», - додав він.

На думку О.МОРОЗА, конструктивна дискусія представників провідних політичних сил України у прямому ефірі «дозволить скоріше знайти оптимальні рішення з найгостріших проблем». Як переконаний голова парламенту, спільний пошук таких рішень «підвищить рівень контактів між українськими політиками, примусить інколи відкинути словесне лушпиння, взаємні звинувачення, образи». Адже, зазначає він, «на очах всього народу важко ухилятися від фактів і аргументів».

О.МОРОЗ пропонує погоджувати робочими групами від представників політичних сил порядок проведення круглих столів та їх тематику.

Він висловив ініціативу присвятити перший круглий стіл круглий стіл проблемі завершення другого етапу політичної реформи, вдосконаленню Конституції України.