Шевченко хоче повернутися в італійський ”Мілан”

Знаменитий український футболіст Андрій Шевченко хотів би повернутися в італійський "Мілан" з лондонського "Челсі", куди він перейшов в травні цього року. Про це, за даними ІТАР-ТАРС, заявив власник червоно-чорних, колишній прем`єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі.

"Він подзвонив мені, чим приніс мені велике задоволення, - розповів Берлусконі в інтерв`ю італійським ЗМІ. - Зі мною було багато інших людей, вони стали тепло аплодувати йому і почали скандувати: "Шева, повернися до нас!" Він відповів, що йому б дуже хотілося цього".

Нагадаємо, що Андрій Шевченко в кінці травня цього року перейшов в "Челсі" з "Мілана", де за сім сезонів провів 296 ігор і забив 173 м`ячі. За перехід українця господар "Челси" і великий прихильник його таланту Роман Абрамович виплатив 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

На думку футбольних фахівців, Шевченка досі не може освоїтися на новому місці: за 12 ігор він забив тільки три м`ячі за "Челсі". "Мілан" без Шевченка також переживає важкі часи: у суботу міланська команда програла "Ромі" з рахунком 1:2.

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