Литвин вважає, що тарифи киянам треба підвищити в 10 разів

У підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці винні самі кияни.

Так вважає лідер «Народної партії» Володимир Литвин. Він зазначив, що люди купилися на гучні передвиборні промови нинішнього мера столиці Леоніда Черновецького.

Литвин також зауважив, що з ситуації, яка склалася, є, принаймні, кілька виходів. Екс-спікер вважає, що люди мають право подати до суду на київську владу і відмовитися платити за тарифами, що зросли втричі. Крім того, лідер Народної партії пропонує розраховуватися за комунальні послуги знеціненими внесками в Ощадбанк.

Володимир Литвин, лідер «Народної партії»: «Треба підвищити в 10 разів, щоб люди знали, за кого вони голосують і чому продаються за баланду. Ви пам`ятаєте, що у нас за житлово-комунальні послуги розплачувалися заощадженнями, ось і зараз треба брати довідки і йти».

Обком з посиланням на 5 канал