Єхануров відбуває до Польщі

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ на чолі української військової делегації сьогодні відбуває з візитом до Польщі, де обговорить питання співробітництва зі своїми колегами з країн Вишеградської четвірки.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках візиту у Варшаві запланована зустріч керівників оборонних відомств країн Вишеградської четвірки – Польщі, Чехії, Словаків, Угорщини, а також України.

Під час засідання у форматі “Вишеградська четвірка + Україна” міністри оборони обговорять стан і перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також питання перспективних напрямів співробітництва в оборонній сфері.

Ю.ЄХАНУРОВ також проведе двосторонні переговори зі своїм польським колегою Богданом КЛІХОМ, зустрінеться з міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ, а також з головою Бюро національної безпеки Польщі Олександром ЩИГЛОМ.

Довідка УНІАН. Вишеградська четвірка – регіональне об’єднання Центральної Європи, до якої входять Угорщина, Польща, Чехія і Словаччина. У рамках організації учасники поглиблюють зв’язки у політичній, економічній, оборонній і суспільно-культурній галузях та координують їх з діяльністю європейських інститутів.