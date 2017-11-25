Колишнього Донбасу більше не буде - Тука

Донбас ніколи не буде таким як раніше. Однак і відділяти його від України ні в якому разі не можна, правда, ця інфекція глибоко в'їлася в нинішнє українське суспільство, тому з нею треба боротися.

Таку заяву зробив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає ZN.UA.

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"Чисто військового шляху вирішення питання просто немає. Але помилковою є теза "якщо не можна відвоювати Донбас, треба його відрізати". Є ворожа держава — Російська Федерація. Є вектор застосування сили, військової сили, зараз він зосереджений саме на окремих територіях Донецької і Луганської областей. Як тільки знайдуться, вибачте за такий гучний вислів, зрадники України, які спробують впровадити відділення цих територій, на наступний день цей вектор фізичної сили буде направлений на іншу територію нашої держави. Ніяких сумнівів у цьому ні в кого не повинно бути", — підкреслив чиновник.

На його думку, інфекція відділення — це зворотня сторона того ж сепаратизму, і вона дуже глибоко влилася в суспільство, тому з нею треба боротися, поки вона не почала домінувати.

"Всі розуміють, що колишнього Донбасу вже не буде. Того індустріального, соціалістичного, якогось монстра з кам'яного століття, — його вже не буде ні за яких обставин. Треба шукати інші шляхи, і вже є алгоритми розробки цих шляхів. Мені подобається ідея запровадити вільну економічну зону або зону полегшеного оподаткування. Але за умови, що будуть існувати запобіжники перетворення цієї зони в чорну діру, як це зараз відбувається з абсолютною нісенітницею — так званою вільною економічною зоною Криму", — додає Тука.

У той же час заступник міністра зазначив, що під час реінтеграції Донбасу український бюджет зазнає серйозних навантажень.