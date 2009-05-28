Безсмертний пояснив, чому пішов з Секретаріату

Роман БЕЗСМЕРТНИЙ подав заяву про відставку з посади заступника глави Секретаріату Президента за власним бажанням, оскільки нещодавно рішенням політради “Нашої України” його було затверджено на посаді виконувача обов’язків голови Центрального виконавчого комітету партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав: «Я завжди дотримувався тієї позиції, що не можна займати дві посади одночасно - політичну і адміністративну»

«Я збираюся зосередитися на роботі у партії», - додав він.

У 2007 році Р.БЕЗСМЕРТНИЙ залишив посаду голови Центрального виконавчого комітету «Нашої України» у зв’язку з переходом на роботу в Секретаріат Президента.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Р.БЕЗСМЕРТНОГО з посади заступника глави Секретаріату Президента.