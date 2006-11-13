Порошенко думає, що Катеринчук перевантажився

Член фракції "Наша Україна" Петро ПОРОШЕНКО вважає, що Микола КАТЕРИНЧУК заявив про вихід з партії "Народний Союз Наша Україна" через емоційне перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба партії “Наша Україна”.

"Я шкодую про такі кроки. Вважаю, що вони викликані певними емоціями. Адже після з`їзду Микола КАТЕРИНЧУК говорив, що він цілком задоволений результатами з`їзду", - сказав П.ПОРОШЕНКО.

"Я шкодую, що таких людей, як КАТЕРИНЧУК, не буде в нашій партії", - додав він.

П.ПОРОШЕНКО не виключає, що "це рішення ще не остаточне, бо, як мені повідомили, ні виконком, ні керівний орган партії цієї заяви ще не отримали, тим більше, що ми бачили, що Микола КАТЕРИНЧУК покидав з`їзд партії, а потім повертався".

"Було декілька таких подій раніше", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.КАТЕРИНЧУК заявив про вихід із НСНУ, оскільки на з’їзді партії, що відбувся 11 листопада, перемогла меншість, і партія відмовилася від демократичного оновлення.