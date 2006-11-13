Батьківщина братів Ющенків вже 5 днів без голови?

Народний депутат із фракції Партії регіонів Євген ЛАПІН стурбований долею голови Сумської облдержадміністрації Ніни ГАРКАВОЇ, яка досягла пенсійного віку й згідно із законом повинна піти з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ЛАПІН заявив сьогодні на прес-конференції в Сумах.

(Н.ГАРКАВІЙ 8 листопада виповнилося 55 років і, згідно із законодавством, уже з наступного дня губернатор не мала законодавчого права працювати на посаді керівника Сумської області - УНІАН).

Сьогодні Є.ЛАПІН розповів представникам ЗМІ про те, що Н.ГАРКАВА ще до свого ювілею мала зустріч із прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, після якої Секретаріат Кабінету Міністрів продовжив їй термін перебування на державній службі. «Проте, - сказав Є.ЛАПІН, - складається враження, що існує протистояння між секретаріатами Президента і Кабінету Міністрів України, оскільки досі Ніна Миколаївна не одержала ніяких документів із боку президентської команди про свою подальшу долю».

При цьому Є.ЛАПІН підкреслив, що цей факт є «ще дивнішим, оскільки Сумщина – це батьківщина Віктора ЮЩЕНКА, а в Секретаріаті Президента питаннями кадрів зараз займається його брат Петро ЮЩЕНКО».

«У радянські часи подібного марнотратного ставлення до кадрів ніколи не сталося б. Я намагаюся якось контролювати цю ситуацію, але не для того, щоб зайняти місце Н.ГАРКАВОЇ, а щоб розібратися в ситуації й інформувати про це моїх виборців у Сумській області та місті Суми», - сказав Є.ЛАПІН.

Окрім цього, Є.ЛАПІН заявив, що «питання ГАРКАВОЇ - це те ж, що й питання ЩЕРБАНЯ або будь-якого громадянина України, тобто питання про долю окремо взятої людини».

«Кожен може опинитися в подібній ситуації, й людині іноді буває дуже тривожно на душі від необізнаність щодо своєї подальшої долі. Я дуже стурбований тим, що Ніна Миколаївна – одна з трьох жінок губернаторів України, перебуває нині в такій ситуації», - сказав Є.ЛАПІН.

Прес-секретар голови Сумської ОДА Олена ПІКУЛИЦЬКА підтвердила УНІАН, що станом на вечір 13 листопада в Сумську облдержадміністрацію досі не прийшли ніякі документи щодо подальшого перебування Н.ГАРКАВОЇ на державній службі.