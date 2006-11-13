Євген Лапін: Щербаня до влади привела Наша Україна

Народний депутат із фракції Партії регіонів Євген ЛАПІН заявив про непричетність Партії регіонів до взяття 4 листопада на поруки народними депутатами екс-губернатора Сумської області Володимира ЩЕРБАНЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ЛАПІН заявив сьогодні на прес-конференції в Сумах.

Є.ЛАПІН наголосив, що «ні Партія регіонів, ні її фракція у Верховній Раді не мають абсолютно ніякого відношення ні до повернення ЩЕРБАНЯ в Україну, ні до взяття його на поруки окремими народними депутатами».

«Це особиста справа трьох народних депутатів. Як вам відомо, після прибуття в Україну В.ЩЕРБАНЬ заявив, що у нього багато друзів. Я знаю, що Ян ТАБАЧНИК – особистий друг ЩЕРБАНЯ, МІРОНЕНКО, очевидно теж, а ГЕЛЛЕРА я добре не знаю, оскільки це молодий народний депутат, і раніше я не був з ним знайомий», - прокоментував дії своїх колег Є.ЛАПІН.

Відповідаючи на запитання про можливий вступ В.ЩЕРБАНЯ до Партії регіонів, Є.ЛАПІН сказав, що про це йому нічого не відомо. «У 2002 році, коли ЩЕРБАНЬ став депутатом Верховної Ради, він де-юре очолював Ліберальну партію України і був у складі блоку «Наша Україна», який переміг на виборах. Причому ЩЕРБАНЬ займав місце в п`ятому десятку списку між нинішнім заступником керівника Секретаріату Президента ВАСЮНИКОМ і братом Президента Петром ЮЩЕНКОМ», - сказав Є.ЛАПІН.

При цьому він наголосив, що з моменту виїзду минулого року В.ЩЕРБАНЯ з України не бачився з ним і не мав із ЩЕРБАНЕМ ніяких контактів.

Також Є.ЛАПІН висловив здивування тим, що питанню про повернення В.ЩЕРБАНЯ сьогодні приділяється стільки уваги. «Якби іншим питанням життєдіяльності держави приділялося хоча б 10% цього часу, то багато питань, які не розв’язуються сьогодні в державі, були б вже вирішені», - зазначив депутат.

Є.ЛАПІН нагадав журналістам, що сьогодні в керівництві силових структур України і Сумщини немає жодного представника Партії регіонів, і винність або невинність В.ЩЕРБАНЯ повинен доводити суд. «Треба керуватися не емоціями, а логікою і послідовністю дій, не розправлятися, не чвертувати людину, а ухвалювати адекватні рішення в правовому юридичному полі», - підсумував Є.ЛАПІН.