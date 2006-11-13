Ющенко має спочатку перевірити, що Янукович говоритиме в США

Затверджувати директиви на міжнародні переговори є конституційним правом Президента України.

Як повідомили УНІАН у Офіційному інтернет-представництві глави держави, на цьому наголосила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона нагадала, що сьогодні Президент України підписав Указ, який визначає деякі питання дальшого розвитку українсько-американських відносин у зв’язку з робочим візитом прем’єр-міністра до Сполучених Штатів. Цим Указом глава держави доручив Кабінету Міністрів подати йому на затвердження проект директив делегації України під час робочого візиту прем’єра до США.

Глава держави, згідно з Конституцією (пункт 3, ст. 106), здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори – зазначає І.ВАННИКОВА.

Також право Президента затверджувати директиви на міжнародні переговори регламентується Указом України № 841 від 1996 року та відповідним Законом України «Про міжнародні договори України».

Президент України регулярно затверджує директиви на міжнародні заходи за участі українських високопосадовців, зокрема, на переговори, де бере участь і сам глава держави. «Так, глава Української держави затверджував директиви на переговори під час Саміту Україна-ЄС (Гельсінкі) та на двосторонні переговори з прем’єр-міністром Фінляндії Матті ВАНГАНЕНОМ”, – наголосила прес-секретар Президента.