Лідер "русской весни" заробляє в Україні: розкрито таємниці бізнес-імперії одного із головних загарбників Криму (відео)

Олексій Чалий - так званий "народний мер" анексованого Севастополя у 2014 році. Журналісти розкрили дані й документи про співпрацю українських державних компаній із фірмами лідера "русской весни".

Після анексії півострова в 2014 році він став "народним мером" Севастополя. Зараз Олексій Чалий перебуває в списку осіб, до яких застосовано санкції за підтримку загарбницької політики Путіна, але він й досі причетний до виробництва електротехнічних деталей у Дніпрі та Києві.

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Програма "Гроші" спробувала розібратися, як таке можливо, хто прикриває бізнес сепаратиста, та чому мовчать СБУ й інші органи контролю, скільки грошей йде йому із бюджету і скільки він платить в українську казну.

Компанія Чалого "Таврида електрик" після окупації Криму так і не була продана, судячи з усього. За нею досі може стояти один із головних загарбників Криму. Крім того, у московській філії ДК й досі значиться засновником особисто проросійський сепаратист. Швейцарське коріння компанії рятує її від санкцій.

Офіційно в Україні працює дві незалежні "Тавриди" - у столиці й Дніпрі. Понад тиждень журналісти намагалися зв'язатися із керівництвом, та ті не відповідали, очевидно, їм є що приховувати. Представниця "Таврида електрик Україна" телефоном запевнила, що компанія не має зараз нічого спільного із Чалим.

Та журналісти знайшли документи, що викривають російських бізнес-партнерів "Тавриди", пов'язаних із Чалим особисто.

Вдалося з'ясувати, що за майже 4 роки після анексії Криму "Таврида елекрик Україна" та "Таврида електрик Дніпро" отримали з українського бюджету майже 32 мільйони гривень.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.