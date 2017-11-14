У Клімкіна пояснили мету нового рішення ООН щодо Криму

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у другій половині грудня остаточно розгляне на пленарному засіданні оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)».

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. У відомстві нагадали, що 14 листопада Третій комітет 72-ї сесії ГА ООН схвалив проект зазначеної резолюції.

Співавторами документа стали 42 країни, зокрема, це Австралія, Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Гаїті, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кірібаті, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалові острови, Мікронезія, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, США, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, ФРН, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швеція, Японія.

Українські дипломати наголошують, що, "незважаючи на шалений тиск з боку Російської Федерації», за документ проголосувала 71 держава, проти – 25, а 77 – утрималися.

Відзначається, що проект резолюції є логічним продовженням минулорічної резолюції Генасамблеї 71/205 щодо прав людини в окупованому Криму.

"Рішення щодо внесення нового документу зумовлене продовженням злочинної політики РФ у окупованому Криму. Змушені констатувати, що Росія не виконала жодного положення попередньої резолюції ГА ООН 71/205, нарощуючи репресії по відношенню до етнічних українців, кримських татар та інших осіб, які висловлюють незгоду з окупацією півострова. Незважаючи на численні звернення Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Росія відмовилась також надати доступ до території тимчасово окупованого Криму представникам ООН", - наголосили в МЗС.

У цьому зв'язку сказано, що «такі оцінки реальної ситуації з правами людини у сьогоднішньому Криму збігаються з висновками Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке на виконання резолюції 71/205 підготувало та у вересні цього року оприлюднило окрему доповідь «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь». Зокрема, за словами українських дипломатів, у цій доповіді робиться однозначний висновок: «ситуація з правами людини у Криму після його окупації Російською Федерацією значно погіршилася».

"Цьогорічна резолюція, яка сьогодні пройшла затвердження у профільному Третьому комітеті ГА ООН, має на меті змусити Росію як державу-окупанта припинити грубі порушення прав та основних свобод людини", - йдеться у заяві МЗС.

Так, наголосили у відомстві, оновлений текст проект резолюції значною мірою підсилює вимоги міжнародного співтовариства до країни-окупанта.

"По-перше, це підтримка України в питанні деокупації Криму. Оголошена на цьогорічному 72-у засіданні ГА ООН ініціатива президента щодо створення міжнародної групи друзів Криму отримає міцну основу зі схваленням резолюції", - заявили у МЗС.

"По-друге, документ містить заклик до виконання проміжного рішення (наказу) Міжнародного суду ООН у справі Україна проти РФ від 19 квітня 2017 року, яке досі не виконано Росією. Маємо консолідувати зусилля та примушувати РФ до його виконання", - додали дипломати.

"По-третє, доступ до півострова міжнародним моніторинговим місіям залишається закритим. Це питання має прямий вплив на щоденне життя жителів Криму, а відтак потребує негайного вирішення. Постійний прямий міжнародний моніторинг ситуації матиме ефект стримуючого фактору та контролюючого механізму за дотриманням РФ своїх обов’язків як окупаційної влади згідно з міжнародним гуманітарним правом. Резолюція є одним з елементів забезпечення тиску на РФ та відкриття Криму для міжнародного моніторингу", - заявили в МЗС.

"Важливими елементами є також засудження незаконного застосування на тимчасово окупованій території України правової системи РФ, в т.ч. ретроактивного, а також експропріація власності, засудження автоматичного поширення російського громадянства на резидентів Криму, заборона призову до лав ЗС РФ, що прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом", - наголошується в заяві.

"Наступним кроком стане розгляд проекту резолюції на пленарному засіданні ГА ООН у другій половині грудня 2017 року, і головне – примушення Російської Федерації до її повного виконання. Закликаємо міжнародну спільноту об’єднатись навколо наших спільних цінностей та захистити жителів Криму від свавілля окупантів", - підсумували дипломати.