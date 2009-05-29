Ющенко пішов до ліцею, де готують національну еліту

У п`ятницю Президент України Віктор ЮЩЕНКО бере участь у святі останнього дзвоника в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

***Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка створений у 1991 році. Концепція роботи закладу ставить за мету виховання національної еліти.

Нині в ліцеї 310 ліцеїстів 9-11-х класів з м. Києва та інших міст і сіл України. Цього року навчальний заклад має 104 випускники.