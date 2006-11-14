Ющенко зустрінеться з Адамкусом

08:40, 14 листопада 2006
Політика
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Президент Литви перебуватиме в Україні з візитом

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із Президентом Литовської Республіки Валдасом АДАМКУСОМ.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, також на цей день заплановано засідання Ради президентів України і Литовської Республіки.

Президент Литви В.АДАМКУС перебуватиме в Україні 14-16 листопада з державним візитом.

 

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