Ющенко зустрінеться з Адамкусом

Президент Литви перебуватиме в Україні з візитом

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із Президентом Литовської Республіки Валдасом АДАМКУСОМ. Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, також на цей день заплановано засідання Ради президентів України і Литовської Республіки. Президент Литви В.АДАМКУС перебуватиме в Україні 14-16 листопада з державним візитом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter