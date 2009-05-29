Ющенко пояснив конфлікт з Тимошенко

Президент України Віктор Ющенко називає своє протистояння з прем`єром Юлією Тимошенко конфліктом економічних ідеологій.

"Мої розбіжності з прем`єр-міністром - це не питання особистих взаємин. Це конфлікт економічних ідеологій. Але заборонити або дозволити уряду які-небудь дії може, згідно з Конституцією, Верховна Рада, а не президент", - заявив Ющенко в інтерв`ю "Независимой газете".

РІА "Новости"