Ющенко пояснив конфлікт з Тимошенко
10:15, 29 травня 2009Політика
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"Це не питання особистих взаємин"
Президент України Віктор Ющенко називає своє протистояння з прем`єром Юлією Тимошенко конфліктом економічних ідеологій.
"Мої розбіжності з прем`єр-міністром - це не питання особистих взаємин. Це конфлікт економічних ідеологій. Але заборонити або дозволити уряду які-небудь дії може, згідно з Конституцією, Верховна Рада, а не президент", - заявив Ющенко в інтерв`ю "Независимой газете".
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