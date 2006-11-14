Зміна клімату погано вплинула на Щербаня

Вчора о 18.00 закінчився термін, протягом якого Генпрокуратура могла висунути нове звинувачення на адресу колишнього сумського губернатора Володимира Щербаня, який повернувся зі США . Нагадаємо, що 3 листопада Генпрокуратура відмінила ухвалу про притягнення екс-губернатора в якості обвинуваченого і перевела його в статус підозрюваного.

Згідно законодавству, впродовж десяти днів ГПУ повинна була висунути панові Щербаню нове звинувачення, інакше він переставав бути і підозрюваним. До кінця вчорашнього дня ГПУ так і не пред`явила Щербаню нових звинувачень. Тим часом із джерел, що заслуговують на довіру стало відомо, що Генпрокуратура продовжує відносно пана Щербаня слідчі дії, а вибраний запобіжний захід - «взяття на поруки» - залишається в силі. Нагадаємо, що 4 листопада, відразу після повернення на Україну, Володимир Щербань був відпущений на свободу під поручительство народних депутатів Партії регіонів - Яна Табачника, Євгена Гейлера і Михайла Мироненка.

Як повідомив учора адвокат Щербаня Микола Євдокименко, слідчі дії ведуться за статтями Кримінального кодексу, які передбачають покарання за ухиляння від сплати податків, здирство, зловживання службовим становищем і порушення виборчого законодавства, тобто за всіма висунутими раніше звинуваченнями. Нагадаємо, що кримінальну справу за підозрою пана Щербаня в нецільовому використанні бюджетних коштів і перешкоджанню законній діяльності акціонерних товариств було порушено 27 квітня 2005 року. 4 травня Сумська обласна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи за фактом перешкоджання шляхом погроз здійсненню виборчого права громадян. 19 травня тодішній перший заступник голови ГНАУ Микола Катеринчук повідомив, що екс-губернатор Сумської області підозрюється в ухилянні від сплати податків на суму 687,391 тис. грн. Крім того, 30 червня 2005 року УМВС у Сумській області звинуватило Щербаня у привласненні двох автомобілів - Toyota Landcruiser і Mercedes-Benz, що належать держпідприємству «Автотранс». За оцінками міліції, в результаті цього держава зазнала збитків у розмірі 1,563 млн. грн.

Адвокат Володимира Щербаня Микола Євдокименко вчора наполягав на невинності свого підзахисного. «Позиція мого клієнта полягає в тому, що він невинний. І на сьогоднішній день це підтверджується», - заявив пан Євдокименко. За його словами, народні депутати поручилися, що екс-губернатор «з’являтиметься за викликами слідства». За словами адвоката, пан Щербань акуратно дотримується графіка слідчих дій, який передбачає щоденні візити в прокуратуру. «У слідчих органів немає до нього зауважень», - підкреслив адвокат. В той же час Микола Євдокименко повідомив про погіршення самопочуття Владимира Щербаня у зв`язку зі «зміною клімату».

Обком з посиланням на КоммерсантЪ-Україна