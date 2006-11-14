Бродський презентує ”генеалогічне дерево клану Черновецького”

14-00 - Відбудеться прес-конференція депутата Київради Михайла Бродського, на якій він презентуватиме генеалогічне дерево клану Черновецького, що контролює публічні фінансові потоки столиці. Михайло Бродський також розповість про кроки трьох фракції Київради – БЮТ, «НУ» і Блоку Кличка, скеровані на боротьбу з феодально-середньовічною системою управління європейською столицею (вул.. Рейтарська, 8/5а).