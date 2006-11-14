Кушнарьов заявляє, що доля Тарасюка вирішена

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вніс офіційне подання Президенту і голові Верховної Ради про недовір`я міністру закордонних справ Борису ТАРАСЮКУ.

Про це повідомив один із лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ у програмі «Епіцентр» у понеділок пізно ввечері.

«Можу сказати однозначно, що, схоже, долю міністра закордонних справ вирішено, оскільки прем`єр-міністр вніс офіційне подання Президенту і голові Верховної Ради про недовір`я цьому міністру, отже, наша коаліція підтримає прем`єра в цьому питанні і, у такому разі, міністр піде у відставку, а Президент вноситиме до парламенту нову кандидатуру», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Відповідаючи на питання журналістів, за що Б.ТАРАСЮК повинен бути відправлений у відставку, Є.КУШНАРЬОВ висловив думку, що Б.ТАРАСЮК «своєю войовничою риторикою щодо Росії, своїми нескінченними твердженнями від імені українського народу про негайний вступ до НАТО» постійно провокував ускладнення ситуації з Росією.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, не в останню чергу через це 2,5 роки не збиралася українсько-російська комісія на рівні прем`єр-міністрів і не розв`язувалися багато питань.

«По моєму, він (Б.ТАРАСЮК) абсолютно свідомо демонструє свою опозиційність прем`єр-міністру і уряду», - сказав Є.КУШНАРЬОВ, додавши: «ми як коаліція, що несе політичну відповідальність за уряд в цілому, не можемо погодитися з тим, щоб в уряді була п`ята колона, яка зацікавлена в тому, щоб уряд працював якомога гірше».

Щодо міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, Є.КУШНАРЬОВ відзначив, що не береться робити будь-які прогнози. При цьому він нагадав, що ще в середині літа Президент дав доручення уряду створити комісію і серйозно перевірити роботу міністерства оборони в частині використання державного майна.

Він зазначив, що працювала комісія контрольно-ревізійного управління і за її матеріалами «до справи включилася генпрокуратура».

«На скільки я знаю, там досить багато серйозних питань. На скільки вони серйозні, і чи є там вина Міністерства оборони, я думаю, з`ясується в ході звіту», - додав Є.КУШНАРЬОВ.