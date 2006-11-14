Стецьків прогнозує велику жирну крапку

Радник Президента України з політичних питань Тарас СТЕЦЬКІВ прогнозує звільнення парламентом міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА, міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Я думаю, що відставки міністрів, швидше за все, відбудуться. Це є яскравою ознакою того, що Партія регіонів як провідна сила антикризової коаліції все ж таки пішла шляхом реваншу», – сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

За його словами, в антикризовій коаліції довгий час була спокуса розправитись з Б.ТАРАСЮКОМ, і завтра буде унікальна можливість, якою вона, швидше за все, скористається. Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що у вирішенні питання щодо А.ГРИЦЕНКА та Ю.ЛУЦЕНКА «яструби, які зараз отримують верх в антикризовій коаліції, можуть піти таким самим конфліктним, конфронтаційним сценарієм».

«Це велика жирна крапка, яка символізує 100 днів роботи уряду», - відзначив він.

Крім того, Т.СТЕЦЬКІВ підкреслив, що у разі, якщо такі дії з боку антикризової коаліції відбудуться, Президент України Віктор ЮЩЕНКО найближчим часом оприлюднить свою позицію.

Він наголосив, що такі дії антикризової коаліції засвідчать, що Універсал нацоінальної єдності для Партії регіонів був приводом для отримання і подальшої монополізації влади. Т.СТЕЦЬКІВ запевнив, що у В.ЮЩЕНКА є достатньо можливостей реагувати на такі дії, наприклад, звернутися до Конституційного Суду.

Він також зазначив, що питання розпуску парламенту поки що на порядку денному не стоїть.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 листопада планує заслухати звіт міністрів закордонних справ та оборони.

2 листопада у ВР було створено Тимчасову слідчу комісію для перевірки фактів корупції з боку окремих посадовців МВС, які викладені у публікаціях газети "2000". На час діяльності комісії (два місяці) ВР рекомендує уряду відсторонити міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків.